È prevista la compartecipazione ai costi stimati nella misura del 90% per i comuni con popolazione non superiore ai 3000 abitanti, i comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti e le comunità montane, e del 50% per i restanti enti locali.

Gli incentivi afferiscono a due diversi ambiti:

Il primo ambito riguarda la valorizzazione del patrimonio pubblico , i cui incentivi sono a disposizione per adeguare i propri software gestionali in modo da consentire l’estrazione automatizzata di dataset e per realizzare funzioni automatiche o semiautomatiche per pubblicare i dati sul portale regionale www.dati.lombardia.it , compartecipando alle spese che dovranno essere sostenute dagli stessi. Il costo stimato per l’adeguamento dei gestionali degli Enti Locali è pari a 6.000€ per pubblicare almeno 10 dataset in opendata, e pari a 15.000€ per pubblicare almeno 25 dataset in modalità automatizzata o semi-automatizzata.

Il secondo afferisce al tema dell'identità digitale: considerato che il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, prevede che tutte Le Pubbliche amministrazioni devono implementare SPID per tutti i servizi digitali che richiedono autenticazione entro marzo 2018, Regione Lombardia ha stimato un costo per l'integrazione con il servizio GEL: Gateway Enti Locali dei gestionali degli Enti Locali pari a 2.500€ per ogni servizio on line da integrare.

Le richieste di adesione e di erogazione del contributo devono essere inviate a presidenza@pec.regione.lombardia.it entro il 24 novembre 2017, compilando i corrispondenti atti di adesione allegati qui di seguito.