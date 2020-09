Questo articolo è stato letto 23 volte

ELETTORALE - Referendum per l’istituzione di nuove Regioni e per le variazioni territoriali degli Enti locali Il disegno di legge costituzionale concernente anche la previsione di un nuovo quorum

È stato reso disponibile il dossier del Servizio studi del Senato n. 293/2020 recante rubrica “Il referendum per l’istituzione di nuove regioni e per le variazioni territoriali degli Enti locali ex art.132 della Costituzione – La previsione di un nuovo quorum”, con riferimento al disegno di legge costituzionale A.S. n. 1642 diretto a modificare l’art. 132 della Costituzione con riferimento al quorum per la validità del referendum relativo alla proposta di fusione di Regioni, di creazione di nuove Regioni, nonché di distacco di Province e Comuni da una Regione e la loro aggregazione ad altra Regione.

>> IL DOSSIER DEL SERVIZIO STUDI DEL SENATO n. 293/2020

