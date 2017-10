Questo articolo è stato letto 97 volte

ELETTORALE - Referendum Lombardia – Prossimi adempimenti

Pubblichiamo le scadenze relative agli adempimenti per il Referndum regionale Lombardia del 22 ottobre prossimo e il materiale predisposto da Regione Lombardia per informare gli elettori.

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE



– Scadenza del termine per la trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle liste elettorali di sezione debitamente autenticate.

– Scadenza del termine per l’inoltro alla Commissione elettorale circondariale, da parte dell’Ufficio Elettorale, delle eventuali proposte di variazione di sede degli Uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze.

– Approntamento degli estratti delle liste sezionali, da consegnare ai Presidenti di seggio.

PRECEDENTE AL GIORNO DELLA VOTAZIONE: 10

DOMENICA 15 OTTOBRE

– Scade il termine per comunicare ai Sindaci di altri Comuni i nominativi degli ammessi al voto domiciliare che abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro Comune.

PRECEDENTE AL GIORNO DELLA VOTAZIONE: 7