ELETTORALE - Referendum Regione Lombardia – Manuale per il Presidente di Seggio” e “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”

La Regione Lombardia, per agevolare i lavori degli uffici elettorali di sezione, in vista del referendum consultivo regionale per l’Autonomia che si svolgerà con la modalità di voto elettronico, ha predisposto la circolare n. 5/2017.

Nella circolare si chiede ai Sindaci di anticipare e divulgare ai Presidenti di Seggio – e nel caso di rinunce, ai loro sostituti – le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione e il manuale per il Presidente.

La circolare fornisce inoltre informazioni circa le modalità che si stanno approntando per la formazione sia dei Presidenti di seggio, sia degli addetti degli uffici elettorali dei Comuni.