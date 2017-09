Questo articolo è stato letto 83 volte

ELETTORALE - Referendum Lombardia – Lo scadenzario degli Adempimenti

In vista del referendum Consultivo Regionale per l’Autonomia del prossimo 22 ottobre, Anci Lombardia con circolare n. 209 “Informativa n. 18 – invio ultime FAQ e Memorandum prossime scadenze adempimenti” tramette agli interessati le ultime FAQ tra cui quella che chiarisce l’utilizzo della tessera elettorale per la prossima consultazione referendaria, la circolare n.3 di Regione Lombardia, in via di pubblicazione, avente come oggetto: “installazione certificati digitali per la trasmissione del risultato dello spoglio al sistema centrale regionale” e le prossime scadenze degli adempimenti connessi all’organizzazione del Referendum.

ADEMPIMENTI DI SETTEMBRE

25 LUNEDì

Inizio del termine per la pubblicazione, nell’albo pretorio on line del Comune, del manifesto annunciante la data della nomina degli scrutatori, che dovrà avere luogo tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione

PRECEDENTE AL GIORNO DELLA VOTAZIONE: 27

27 MERCOLEDì

– Inizio del termine (che si concluderà il 20° giorno antecedente la votazione) per la nomina degli scrutatori e la formulazione della graduatoria degli eventuali supplenti da parte della C.E.C. in pubblica adunanza o da parte del Commissario (Dell’adunanza deve essere dato annunzio pubblico, due giorni prima, con apposito manifesto da pubblicarsi nell’albo pretorio on line del Comune; convocare i rappresentanti di lista della 1ᵅ sezione, se designati.

– Disporre la immediata notifica dell’avvenuta nomina.

– Scade il termine per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero.

PRECEDENTE AL GIORNO DELLA VOTAZIONE: 25

30 SABATO

Termine ultimo per la pubblicazione del manifesto annunciante la data di nomina degli scrutatori da parte della C.E.C.

PRECEDENTE AL GIORNO DELLA VOTAZIONE: 22