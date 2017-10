ANCI Lombardia trasmette i files in PDF delle dichiarazioni per l’ammissione al voto in sezione diversa da quella di iscrizione e dell’accompagnatore di elettore ammesso al voto assistito.

Si ritiene opportuno che gli stessi rimangano privi di intestazione o di riferimento al Comune che mette a disposizione il modulo presso tutte le sezioni, in quanto si tratta di una dichiarazione resa dall’elettore.

Altresì si ricorda che sui moduli eventualmente compilati e depositati va apposto il timbro di sezione elettorale.

>> Dichiarazione accompagnatore voto assistito