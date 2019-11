Questo articolo è stato letto 80 volte

WELFARE - Reddito di Cittadinanza (RdC): in Gazzetta Ufficiale il sistema informativo Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre 2019

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 258 del 4 novembre il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre 2019 che prevede l’istituzione del sistema informativo del Reddito di Cittadinanza (RdC).

Il compito del sistema informativo è di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; in particolare, di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale da parte rispettivamente dei servizi per il lavoro e dei servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni.

Le due piattaforme digitali incluse nel sistema sono gestite da Anpal e dallo stesso Ministero del Lavoro. La prima riguarda la gestione dei patti per il lavoro, la seconda il patto di inclusione sociale. >> CONSULTA IL DECRETO

