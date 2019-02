Questo articolo è stato letto 367 volte

FAMIGLIA- PERSONALE - Reddito di cittadinanza: il manuale d’uso redatto dall’Inps Per sapere come si presenta la domanda, quali sono i requisiti, gli adempimenti e l’importo, e per avere ulteriori informazioni su questo beneficio economico

Reddito di cittadinanza: è tutto pronto per l’operatività? Per sapere come si presenta la domanda, quali sono i requisiti, gli adempimenti e l’importo, e per avere ulteriori informazioni su questo beneficio economico, è possibile consultare il Manuale reddito di cittadinanza redatto dall’INPS.

Il reddito di cittadinanza, disciplinato dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (ora in fase di conversione), si configura un sostegno per famiglie in condizioni disagiate finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Consiste in un beneficio economico accreditato ogni mese sulla “Carta RdC”, una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno.

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il reddito di cittadinanza assume la denominazione di pensione di cittadinanza.

