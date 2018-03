Questo articolo è stato letto 307 volte

PERSONALE - Reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche



Si riporta di seguito il testo del documento che contiene gli emendamenti

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l’ANCI, esprimono avviso favorevole all’accordo, a condizione che siano modificati i seguenti punti:

– nel Titolo I “Il Quadro normativo” dopo le parole “accesso per concorso all’impiego delle pubbliche amministrazioni” inserire le seguenti parole: “Sono fatte salve le specifiche norme in materia di requisiti per l’accesso e le procedure previsti dalle leggi delle Regioni a statuto speciali e le Province autonome”;

– a pagina 3 ultimo paragrafo sostituire “comunque fortemente consigliata” con “rappresenta un’opportunità”;

– a pag. 9, paragrafo 8, sostituire le parole “relativa alla previsione, nel bando, del numero2 con le parole: “relativa alla facoltà di prevedere, nel bando, un numero”;

– a pag. 9, sul portale del reclutamento aggiungere dopo il secondo paragrafo il seguente periodo: “L’adesione e la conseguente trasmissione delle informazioni alla banca dati da parte degli enti territoriali è rimessa alla determinazione degli enti territoriali”.

– Nel novero dei principi generali ma con carattere non vincolante, si propone nell’ambito delle procedure concorsuali per il ruolo dirigenziale di prevedere la possibilità di effettuare, oltre alle tradizionali prove d’esame, una prova pratica di assessment individuale e di gruppo volta all’accertamento delle capacità e competenze attitudinali, organizzative e gestionali.