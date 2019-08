Questo articolo è stato letto 20 volte

P.A.- PERSONALE - RASSEGNA STAMPA – Da oggi Quota 100 anche per la p.a. Potranno andare in pensione gli statali per i quali la somma dell'età anagrafica e di quella contributiva arrivi alla fatidica soglia di 100

Per continuare a leggere i contenuti di questa pagina è necessario essere abbonati Non sei abbonato o ti è scaduto l'abbonamento?