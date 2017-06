Questo articolo è stato letto 8 volte

P.A. - Rassegna novità dal 26 al 30 giugno

Questa settimana abbiamo pubblicato su www.servizidemografici.com ….

IN PRIMO PIANO

NORMATIVA

Decreto legislativo 29/5/2017 n. 98 (GU 24/6/2017 n. 145) – Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprieta’ di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

GIURISPRUDENZA

TAR Lombardia 5/5/2017 n. 1035 – Diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione – finalità – specificazione – natura pubblicistica o privatistica degli atti – irrilevanza – sussiste.

PRASSI

Circolare Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria 28/6/2017 n. 43 – Elezioni amministrative della primavera 2017. Acquisizione dei dati relativi all’anagrafe degli amministratori locali.

Comunicato Ministero dell’interno 27/6/2017 – Determinazione del calendario delle festivita’ ebraiche per l’anno 2018

Messaggio INPS 20/6/2017 n. 2545 – Aggiornamento delle procedure per l’acquisizione delle domande per i permessi ex lege n. 104/92 ed il congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità in situazione di gravità, ai sensi della circolare n. 38 del 27 febbraio 2017.

NOVITA’ EDITORIALI



Gli atti di stato civile