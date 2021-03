Questo articolo è stato letto 29 volte

ELETTORALE - Raccolta normativa in materia elettorale Elezioni politiche e comunali

Il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione una pubblicazione inerente la raccolta normativa in materia elettorale, in particolare per quanto concerne le elezioni politiche e quelle comunali.

>> CONSULTA LA RACCOLTA

