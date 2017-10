Questo articolo è stato letto 193 volte

STATO CIVILE - Pubblicazioni di matrimonio – Cambiamento di residenza prima della celebrazione – Conseguenze

Abbiamo effettuato le pubblicazioni di matrimonio per una coppia che intende sposarsi civilmente nel nostro Comune in data 15 luglio … Il nubendo aveva fatto intendere che avrebbero successivamente spostato la residenza altrove. In svariate occasioni abbiamo sempre precisato che tale cambiamento andava fatto dopo la celebrazione del matrimonio. Ma nei giorni scorsi è arrivata la richiesta di cancellazione anagrafica per emigrazione in altro Comune. Come dobbiamo procedere, cercando di tutelare la volontà di contrarre matrimonio e tuttavia senza incorrere in errore procedurali?