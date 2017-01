Questo articolo è stato letto 2 volte

ANAGRAFE - Nuova proroga per le autocertificazione degli stranieri Pubblicato il decreto milleproroghe

È’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016 il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 recante proroga e definizione di termini.

In particolare

Alll’articolo 6 comma 3 si riporta “All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Quindi fino al 31/12/2017, i cittadini stranieri, in deroga alla normativa generale, non potranno ricorrere all’autocertificazione di particolari status quando ne è espressamente richiesta la certificazione dal Testo Unico sull’Immigrazione, o dal suo Regolamento di Attuazione, come ad esempio per le istanze di rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno.