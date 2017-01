Questo articolo è stato letto 9 volte

STATO CIVILE - Unioni civili Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27/1/2017 i tre decreti attuativi delle unioni civili.

I decreti entreranno in vigore l’11 feberraio 2017

Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche’ modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76.