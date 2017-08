Questo articolo è stato letto 398 volte

ELETTORALE - Prossime consultazioni referendarie

La Prefettura di Avellino, con relative circolari informa sulle date delle prossime consultazioni referendarie

– Domenica 24 settembre 2017 dal Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con decreto n. 0170/Pres. del 25.7.2017, il Referendum regionale consultivo per la costituzione del nuovo Comune “Fiurnicello Villa Vicentina” mediante fusione dei Comuni di Fiumicelio e di Villa Vicentina in provincia di Udine (circolare 4/8/2017);

– Domenica 1 ottobre 2017 – Referendum comunale consultivo per la fusione tramite incorporazione dei Comuni diTemù e Vione nel Comune di Ponte di Legno, in provincia di Brescia (circolare 17/8/2017); – Domenica 29 ottobre 2017 dal Presidente della Giunta Regionale della Toscana con decreto n. 102 del 27.7.2017, il Referendum consultivo per la fusione tra i Comuni di Rio nell'Elba e Rio Marina in provincia di Livorno ( circolare 11/8/2017); I Comuni dovranno effettuare le revisioni dinamiche straordinarie, nelle consuete due tornate, previste dall'art. 32, 4° comma – del T.U. 20.3.1967, n. 223, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 .2.1979, n. 40.

Le istruzioni per la disciplina per l’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali sono contenute nella circolare del Ministero dell’Interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986, che raccoglie e coordina tutte le disposizioni precedentemente emanate.

