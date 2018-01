Questo articolo è stato letto 46 volte

STRANIERI - Programmazione decreto flussi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16/1/2018 è stato pubblicato il decreto 15/12/2017 relativo alla ” Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2018″.

Per l’anno 2018, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unita’