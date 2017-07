Questo articolo è stato letto 6 volte

CONCORSI - Procedure concorsuali – domanda di partecipazione – dovere di soccorso istruttorio

La giurisprudenza è costante nel ritenere che la violazione dell’obbligo dichiarativo imposto ai componenti della commissione dall’art. 11 del D.P.R. n. 487 del 1994 non può determinare di per sé l’invalidazione dell’intero procedimento concorsuale, se alla stessa non si accompagni l’esistenza di una effettiva situazione di incompatibilità all’esercizio della funzione di membro della commissione di esame.



>> Leggi la sentenza