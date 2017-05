Questo articolo è stato letto 43 volte

STRANIERI - Permesso di soggiorno – Istanza di rinnovo – precedenti penali ostativi – condanna per furto aggravato – automaticità del giudizio di pericolosità sociale – legittimità del diniego – va affermata

Va dichiarata la legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno opposto a cittadino extracomunitario condannato penalmente per un reato (furto aggravato) considerato ostativo al richiesto rinnovo del permesso di soggiorno.

Infatti, correttamente l’Amministrazione ha fatto applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998, nell’ambito del quale rientra la condanna per tentato furto aggravato ex artt 110, 56, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p., con conseguente automaticità della valutazione di pericolosità sociale ed ostatività della condanna ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

