DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Passaporto – Istanza di rilascio di passaporto da parte di genitore

L’art. 33 della legge n. 1185 del 1967 demanda al giudice, in sede di esame della domanda di autorizzazione al rilascio del passaporto, una valutazione sulla compatibilità fra l’esercizio da parte del genitore del diritto all’espatrio e l’interesse del figlio, anch’esso ricollegabile ad un diritto soggettivo, a non subire pregiudizi o menomazioni in ordine all’assistenza dovutagli.

