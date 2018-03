Questo articolo è stato letto 186 volte

ELETTORALE - Operazioni di scrutinio – Osservazioni dei rappresentanti di lista – Mancata verbalizzazione

Nel procedimento elettorale, la mancata verbalizzazione delle osservazioni o contestazioni dei rappresentanti di lista in dissenso dalle decisioni del seggio, non assume il valore di una sostanziale acquiescenza non più ritrattabile.

>> Leggi la sentenza