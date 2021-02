Questo articolo è stato letto 8 volte

ENTI LOCALI - NOVITA’ in LIBRERIA – Il Responsabile dell’Ufficio e del Servizio Guida operativa per l’organizzazione e la gestione delle attività del Comune

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO E DEL SERVIZIO

Angela Marcella

Guida operativa per l’organizzazione e la gestione delle attività del Comune

Maggioli Editore

L’opera fornisce agli operatori degli uffici comunali, con particolare riferimento ai Responsabili di Servizio e alle figure con responsabilità, anche non titolari di posizione organizzativa, uno strumento operativo di supporto suddiviso in aree tematiche, che illustrano le diverse attività che occorre organizzare e gestire in maniera rispettosa della disciplina di riferimento.

All’interno del presente volume, con taglio pratico e corredato da richiami al quadro normativo e alla recente giurisprudenza, vengono analizzate tutte le funzioni correlate ai procedimenti amministrativi, i vari tipi di accesso agli atti e la distinzione tra Responsabile di Servizio e Responsabile di Procedimento; si forniscono gli strumenti di base per la gestione del personale, degli atti di programmazione (bilanci, budget,..), per la redazione di delibere e determine e per la gestione delle procedure di acquisti di lavori, beni e servizi.

iLibro

L’acquisto dell’opera include l’accesso alla versione digitale iLibro, che permette: • la consultazione online; • l’utilizzo del motore di ricerca per parola e concetti all’interno del volume; • il collegamento diretto alla normativa (sempre aggiornata e in multivigenza), alla prassi e alla giurisprudenza citate nel testo.

Il tutto con un occhio di riguardo alle norme in tema di privacy e alle numerose responsabilità in cui può incorrere il pubblico dipendente nell’espletamento delle sue mansioni.

Angela Marcella Già Responsabile di diversi servizi e Vicesegretario comunale, da ultimo Responsabile del Servizio Contratti e Appalti del Comune di Bergamo, autore di pubblicazioni.

