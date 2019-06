Questo articolo è stato letto 21 volte

STATO CIVILE - NOVITA’ in LIBRERIA – Il diritto internazionale privato applicato allo stato civile Con oltre 70 casi pratici

IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO APPLICATO ALLO STATO CIVILE

Renzo Calvigioni

Con oltre 70 casi pratici – Aggiornato con: Reg. UE 1191/2016 (Semplificazione nello scambio di documenti pubblici tra Stati membri) e Corte di Cassazione, Sez. Unite, 8/5/2019, n. 12193 (Genitorialità di coppia omosessuale)

Maggioli Editore

Il libro si rivolge principalmente agli ufficiali di stato civile, esaminando dettagliatamente gli aspetti operativi, suggerendo la procedura da seguire e gli adempimenti da svolgere, oltre a presentare la soluzione a quesiti pratici: sono ben chiare e numerose le difficoltà che debbono essere affrontate, ma anche il desiderio di fornire un supporto operativo che consenta di svolgere il proprio lavoro con quella professionalità sempre più elevata che oramai è diventata una costante irrinunciabile negli uffici demografici.

Il criterio adottato nella redazione del testo è stato quello di seguire i titoli e capi della legge 218/1995, tralasciando quelli che non hanno alcuna rilevanza per il lavoro dell’ufficiale di stato civile: dopo una breve introduzione e spiegazione della normativa, la stessa viene applicata alla casistica, molto ampia e dettagliata, che si è già presentata nello svolgimento ordinario degli adempimenti dell’ufficio, affrontando ed approfondendo più di 70 casi.

Vengono esaminati anche alcuni Regolamenti UE che sono entrati stabilmente nelle procedure degli ufficiali di stato civile e affrontate in dettaglio le problematiche della trascrizione degli atti di stato civile provenienti dall’estero, tenendo conto anche della giurisprudenza sia di merito che delle Alte Corti, con particolare attenzione alla sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 12193/2019.

Il volume si dimostra indispensabile come strumento operativo per gli ufficiali di stato civile, come supporto pratico nello svolgimento degli adempimenti quotidiani, come testo nel quale cercare la soluzione del caso presentatosi in ufficio, sia con l’approfondimento degli aspetti giuridici che lo contraddistinguono sia con cenni di procedura ed adempimenti pratici.

Renzo Calvigioni Già responsabile Servizi Demografici, esperto e docente Anusca, direttore della rivista “I Servizi Demografici” .

Per maggiori informazioni CLICCA QUI

© RIPRODUZIONE RISERVATA