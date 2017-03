Questo articolo è stato letto 33 volte

CITTADINANZA - Visti umanitari e diritto di asilo Nota del Servizio Studi del Senato

Il Servizio Studi del Senato con nota n. 101 approfondisce l’argomento dei visti umanitari e del diritto d’asilo.

In particolare si analizza il confine tra le competenze dell’Unione europea e quella degli Stati membri.

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare un visto con validità territoriale limitata per consentire ai richiedenti l’esercizio del diritto alla protezione internazionale attraverso la domanda di asilo.

Il diritto dell’Unione stabilisce unicamente le procedure e i requisiti per il rilascio dei visti per soggiorni della durata massima di 90 giorni; la decisione sul rilascio a cittadini di paesi terzi di visti o di titoli di soggiorno di lunga durata per motivi umanitari spetta ai singoli Stati.