Questo articolo è stato letto 220 volte

STATO CIVILE - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16/1/2018 è stata pubblicata la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

La norma prevede che le DAT debbano essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito.