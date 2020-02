Questo articolo è stato letto 69 volte

In primo piano Cerca Succ »



Ricerca



PERSONALE - Niente stabilizzazione in altro ente per il dipendente comunale a tempo indeterminato Le possibilità di ingresso a tempo indeterminato per il personale precario della PA: le valutazioni del Consiglio di Stato

Per continuare a leggere i contenuti di questa pagina è necessario essere abbonati Non sei abbonato o ti è scaduto l'abbonamento?