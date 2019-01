Questo articolo è stato letto 29 volte

POLIZIA MORTUARIA - Niente riduzione della fascia di rispetto cimiteriale per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva

Approfondimento di M. Petrulli

Segnaliamo l’ennesima sentenza sulla delicata questione della possibilità di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale per la realizzazione di un intervento edilizio privato: stavolta è il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza 5 dicembre 2018, n. 6891, ad occuparsi della possibilità che la fascia di rispetto cimiteriale venga ridotta per la realizzazione di un campeggio, con alcune unità abitative finalizzate al turismo e di un parcheggio.

Come è noto, ai sensi dell’art. 338 del Testo Unico Leggi sanitarie (1), il Consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

risulti accertato dal medesimo Consiglio che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

