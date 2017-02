Questo articolo è stato letto 107 volte

STATO CIVILE - Atto di stato civile formato all’estero Nascita di un bambino da due donne – atto di nascita formato in Spagna – contrasto con l’ordine pubblico – non sussiste – diritto del minore alla continuità dello status filiationis – va garantito

Il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato in Spagna, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne, in particolare, da una donna italiana che ha donato l’ovulo ad una donna spagnola che l’ha partorito, nell’ambito di un progetto genitoriale realizzato dalla coppia, coniugata in quel Paese, non contrastano con l’ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell’interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello status filiationis, validamente acquisito all’estero (nella specie, in un altro paese della UE).