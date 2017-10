Questo articolo è stato letto 16 volte

STATO CIVILE - Mutamento del cognome – Provvedimento di autorizzazione

Il decreto del Capo dello Stato che autorizza al mutamento del cognome non è, di per sé, idoneo ad incidere sullo stato personale familiare e ciò, in quanto, con ogni evidenza, le questioni di stato civile sono rimesse alla cognizione della autorità giudiziaria ordinaria, che sola, peraltro con l’intervento necessario del pubblico ministero, può deciderle con efficacia di giudicato. In sostanza, allo stato degli atti, la mera facoltà, riconosciuta al ricorrente, di modificare il proprio cognome non è, naturalmente idonea, a generare (o a dire accertati) vincoli di consanguineità o ad attribuire diritti familiari o successori.

>> Continua a leggere la sentenza