CITTADINANZA - Modifiche in materia di cittadinanza. Contributo di 250 Euro Circolare Ministero dell'Interno, 16 ottobre 2018, n. 7132

Con la Circolare n. 7132 del 16 ottobre 2018 il Ministero dell’Interno ribadisce che a decorrere dal 5 ottobre 2018 ai sensi dell’art. 14 del D.L 4 ottobre 2018, n.113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata“, il termine di definizione dei procedimenti, anche in corso, di cui agli articoli 5 e 9 della legge n. 91/1992 diventa di quarantotto mesi dalla data di presentazione dell’istanza.

La medesima normativa ha modificato l’importo del contributo, al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, introdotto dall’art. 1, comma 12 della legge 94/2009, che è pari a 250 euro, a decorrere dal 5 ottobre u.s.

