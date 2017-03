Questo articolo è stato letto 268 volte

STATO CIVILE - Separazioni e divorzi consensuali Rilevazione annuale degli eventi demografici di stato civile (D7A annuale)

Nella pratica, si consiglia tutti gli operatori comunali coinvolti, per svolgere questi adempimenti di natura statistica, di avvalersi della collaborazione diretta dei cittadini interessati e/o dei loro avvocati (soprattutto nei casi di negoziazione assistita).Sulle modalità di questa collaborazione tra Uffici comunali, cittadini ed avvocati si lascia libera iniziativa ai Comuni, a seconda della loro organizzazione.

L’unità di rilevazione viene formalmente identificata nell’Ufficio di Stato Civile del Comune dove l’atto viene redatto (ex art.12) o presentato (ex art.6).

Le novità normative e procedurali di cui agli articoli 6 e 12 del citato decreto legge n. 132/2014 introducono percorsi amministrativi diversificati, al ricorrere delle condizioni ivi previste, per le separazioni/divorzi consensuali rispetto a quelli giudiziali. Nello specifico, saranno di competenza degli uffici di Stato Civile dei Comuni rispettivamente:

Con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono state introdotte significative novità in materia di separazione personale e divorzio aventi finalità di semplificazione dei relativi procedimenti, prevedendo due nuove fattispecie procedimentali che coinvolgono direttamente gli Ufficiali di Stato Civile nello svolgimento delle loro attività.

La realizzazione della ‘Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi’ (codice IST-00115) e la ‘Rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio’ (codice IST-00116) sono inserite nel Programma statistico nazionale vigente, regolarmente approvato con legge.

L’obbligo di risposta per i soggetti privati è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal DPR 19 luglio 2013. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Programma statistico nazionale 2014-2016 o del relativo Aggiornamento 2015-2016, il medesimo obbligo sarà sancito dal decreto di approvazione del nuovo Programma statistico nazionale e dell’elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati ad esso collegato.

Per i soggetti pubblici il medesimo obbligo è disciplinato dal citato art. 7 del d.lgs. n. 322/1989. Con specifico riguardo agli Uffici di Stato Civile l’obbligo di risposta diventerà effettivo con l’entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016, al momento in corso di definizione.

