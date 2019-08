Questo articolo è stato letto 18 volte

ENTI LOCALI- STRANIERI- WELFARE - Minori stranieri non accompagnati: più fondi ai Comuni

Con il decreto del Ministro dell’Interno del 25 luglio scorso è stato dato il via libera all’apertura di 20 nuovi centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati e all’ampliamento della capacità di altri 13 progetti. I finanziamenti renderanno possibile l’attivazione di 728 nuovi posti nella rete del SIPROIMI, anche in risposta alle difficoltà manifestate dagli enti locali nella gestione dell’accoglienza. Nel Sistema possono entrare i minori stranieri non accompagnati che sono attualmente ospiti di strutture finanziate dal ministero dell’Interno o messe a disposizione dai comuni.

Con lo stesso decreto 25 luglio 2019 sono stati anche assegnati contributi aggiuntivi a 13 enti locali titolari di progetti dedicati alla stessa tipologia di beneficiari. On line nella stessa pagina di Amministrazione trasparente, insieme al decreto del ministro, il decreto del direttore centrale per i Servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo 16 luglio 2019 con il quale sono autorizzate le richieste di aumento e diminuzione della capacità di accoglienza presentate da alcuni enti locali. I provvedimenti sono pubblicati corredati rispettivamente di:

Allegati 1 e 2 e Tabelle A, B e C (decreto del ministro dell’Interno 25 luglio 2019)

Tabelle A, B e C (decreto del direttore centrale 16 luglio 2019).

>> Decreto di finanziamento di progetti SIPROIMI destinati ai Minori Stranieri Non Accompagnati

