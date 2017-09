Questo articolo è stato letto 40 volte

STRANIERI - Minore non accompagnato – Ingresso illegale in Italia – Rappresentanza legale – Necessità – apertura di tutela – Equipazione a situazione di abbandono ex legge n. 184/83 – Non sussiste

Il minore straniero non accompagnato che sbarca illegalmente in Italia riceve le misure di prima accoglienza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 142 del 2015 e per esercitare i suoi diritti nel nostro paese ha bisogno nel più breve tempo possibile di una rappresentanza legale da realizzarsi mediante l’apertura della tutela e la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura di accoglienza, a ciò istituzionalmente demandato in presenza di minori che si trovino nella medesima od analoga condizione, del tutto diversa da quella qualificabile come “abbandono” della legge n. 184 del 1983, ex artt. 9 e 10. La verifica delle condizioni per procedere all’adozione dei minori stranieri non accompagnati può essere svolta in una fase successiva ove ne ricorrano le condizioni di legge.

>> Continua a leggere la sentenza