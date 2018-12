Questo articolo è stato letto 338 volte

AIRE - Ministero dell’Interno: aggiornamento elenco cittadini italiani residenti all’estero

Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha emanato la Circolare urgente n. 16 del 12 dicembre 2018, relativa all’aggiornamento dell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero al fine di predisporre le liste elettorali: in particolare, il Ministero sollecita i Comuni non ancora transitati nell’ANPR ad adempiere all’obbligo di inviare all’Aire centrale del Ministero, entro il termine tassativo del 31 dicembre, i dati aggiornati dei cittadini italiani residenti all’estero iscritti nella propria anagrafe, elencando gli specifici adempimenti a carico dei Comuni.

>> CONSULTA LA CIRCOLARE N. 16/2018, MINISTERO DELL’INTERNO

