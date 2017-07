Questo articolo è stato letto 65 volte

STATO CIVILE - Matrimonio – Difetto del consenso – Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità – vizio psichico del coniuge – Incapacità di intendere e volere

Secondo un indirizzo giurisprudenziale ampiamente consolidato in tema di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità di matrimonio concordatario per difetto di consenso, la condizioni di vizio psichico, assunta dal giudice ecclesiastico come comportante inettitudine del soggetto a contrarre il matrimonio, pur non essendo del tutto coincidente, non si discosta sostanzialmente dall’ipotesi di incapacità di intendere e di volere contemplata dall’art. 120 del codice civile.

