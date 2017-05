Questo articolo è stato letto 38 volte

ELETTORALE - Manifestazione di voto – Volontà dell’elettore di farsi riconoscere – interpretazione in senso oggettivo – Voto riconoscibile – Presupposti – Individuazione

Ai fini dell’invalidazione del voto, la volontà dell’elettore di essere riconosciuto deve essere interpretata in senso oggettivo, ossia nel senso che è nullo il voto elettorale espresso con incertezze grafiche o collocazioni di nomi o segni in spazi diversi da quelli a ciò riservati che siano tali da denotare una precisa volontà dell’elettore di ricondurre alla sua persona la manifestazione del voto e costituire in tal modo un segno di riconoscimento, con l’avvertenza che tale volontà deve essere interpretata in senso oggettivo, ossia nel senso che le scritte e i segni devono risultare estranei al contenuto proprio della scheda e alle modalità con cui l’elettore esprime normalmente il suo voto.

>> Continua a leggere la sentenza