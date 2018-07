Questo articolo è stato letto 148 volte

STRANIERI - Mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno – Assenza dal territorio nazionale

Il furto/smarrimento del passaporto non può costituire motivo idoneo a giustificare la mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, posto che, tale evento non rientra tra i gravi e comprovati motivi che giustificano l’assenza dal territorio nazionale per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno. In caso contrario, infatti, tali condotte si presterebbero facilmente al rischio di possibili abusi elusivi della ratio della normativa di settore finalizzata al mantenimento del titolo solo a favore di soggetti effettivamente presenti sul territorio nazionale.

