DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Mancanza di sottoscrizione del funzionario responsabile – validità del provvedimento – presupposti – individuazione.

Nel caso di mancanza di sottoscrizione del funzionario responsabile, deve ribadirsi che l’intestazione dell’atto e la circostanza che l’amministrazione non lo ha mai disconosciuto come proprio impedisce in radice di ritenere sussistente alcuno stato di “incertezza” circa l’attribuibilità dello stesso all’amministrazione: l’atto amministrativo non è quindi invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell’atto stesso.

