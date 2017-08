Questo articolo è stato letto 173 volte

ELETTORALE - Lombardia – Referendum Consultivo Regionale per l’Autonomia

Si terrà il 22 ottobre 2017 il Referendum Consultivo Regionale per l’Autonomia che la Regione Lombardia ha indetto con Decreto n. 745 del 24 luglio 2017.

Per la prima volta la consultazione referendaria avverrà attraverso il voto elettronico, e per questo motivo, ANCI Lombardia invita le Amministrazioni comunali a nominare un responsabile interno a cui riferirsi per tutte le comunicazioni utili al regolare svolgimento della consultazione.

E’ indispensabile inoltre, raccogliere alcuni dati da trasmettere a Regione Lombardia per favorire tutti i contatti e processi del voto elettronico (distribuzione delle voting machine in ogni sezione elettorale, assistenza dei tecnici informatici, ecc.), come indicato da Anci Lombardia nella circolare 173/17.

Tutte le Informazioni specifiche e dettagliate sulla organizzazione del voto sono consultabili nel REGOLAMENTO REGIONALE DEL VOTO ELETTRONICO.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

– Decreto n. 745 del 24 luglio 2017 – Indizione Referendum per l’autonomia

– DGR 4780/2017 del 8 febbraio 2017 – “Regolamento regionale voto elettronico”

– LR n. 34 del 28 aprile 1983 – Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia

– LR Statutaria n. 1 del 30 agosto 2008 – Statuto d’Autonomia della Lombardia

– Informativa n°4 – Autorizzazione lavoro straordinario