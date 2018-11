Questo articolo è stato letto 72 volte

ANAGRAFE - L’Istat e il Censimento permanente della popolazione al XXXVIII Convegno Nazionale ANUSCA

L’Istituto nazionale di statistica partecipa al XXXVIII Convegno nazionale ANUSCA dal titolo “I servizi demografici motore di innovazione e pilastro della cittadinanza digitale per uno stato al servizio dei cittadini”, organizzato ad Abano Terme (PD) dal 3 al 7 dicembre.

La manifestazione dedicata al confronto e allo scambio di esperienze tra gli operatori dei servizi demografici rappresenta un’importante occasione per condividere e presentare i primi riscontri relativi al nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Prospettive di utilizzo dei dati censuari e ruolo della rete di rilevazione comunale sono al centro dei due interventi Istat – curati da Valerio Fiorespino, Direttore del Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica, e da Saverio Gazzelloni, Direttore centrale per la raccolta dati – previsti dal programma dei lavori il 6 dicembre.

Nei giorni della manifestazione, è attivo inoltre un Info Point Censimento, dove personale esperto Istat risponde a quesiti tecnici, richieste di chiarimento e informazioni generali, dalle 9.30 alle 17.30.

