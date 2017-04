Questo articolo è stato letto 9 volte

ELETTORALE - Lista elettorale aggiunta dei cittadini comunitari per le elezioni comunali

Estratto dal MANUALE PRATICO PER L’UFFICIO ELETTORALE

Le liste aggiunte



I “cittadini dell’Unione” hanno diritto di partecipare alle elezioni dei sindaci e dei consigli dei comuni in cui risiedono. Inoltre, i cittadini dell’Unione possono essere eletti consiglieri comunali e nominati assessori, con esclusione della carica di vicesindaco ( direttiva 94/80/CE del 19 dicembre 1994 ).

Tale direttiva è stata recepita in Italia con decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Il cittadino dell’Unione che intende esercitare il diritto di voto presenta (articolo 1) al sindaco del comune di residenza apposita domanda. Il comune (articolo 2) lo iscrive in un’apposita lista elettorale aggiunta, nella quale resta iscritto fino a quando non chiederà di essere cancellato o non sarà cancellato d’ufficio (articolo 4). Tale domanda può essere presentata in ogni tempo e, in caso di elezioni comunali, non oltre il quinto giorno successivo all’affissione dei manifesti di convocazione dei comizi (articolo 3).

Nell’ambito dell’Unione, il diritto di voto e di eleggibilità in Paese di residenza diverso da quello di cittadinanza non è alternativo al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato di origine.

All’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte l’ufficiale elettorale provvede con la prima revisione dinamica utile. L’avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione va comunicata (notificata) agli interessati. In sede giurisdizionale (Sezione V), con sentenza n. 01193/2012 del 31 gennaio 2012 – 1 marzo 2012, il Consiglio di Stato ha sancito l’inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall’art. 32-bis del D.P.R. n. 223/1967 ai cittadini dell’Unione Europea che presentano domanda di iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta dopo il termine di legge, ovvero, del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.

