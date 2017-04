Questo articolo è stato letto 143 volte

STATO CIVILE - L’evoluzione del ruolo dell’ufficiale dello stato civile, tra nuovi compiti e crescenti responsabilità

Negli ultimi tempi vi sono state importanti innovazioni normative che hanno introdotto nuovi compiti a carico degli ufficiali di stato civile, chiamati a dare un apporto decisivo in quel processo di cambiamento della pubblica amministrazione, tendente a snellire gli adempimenti procedurali a favore di una maggiore e più immediata fruibilità da parte dei cittadini.

Nel contempo, abbiamo assistito ad interventi della Magistratura che hanno evidenziato, quasi esaltato, le responsabilità degli ufficiali di stato civile riconoscendone l’importanza delle funzioni, purtroppo anche nei pochi casi di sentenze negative, pure molto discutibili, dove però sono stati riaffermati la delicatezza ed la rilevanza dei compiti svolti.

A questo, non ha però corrisposto alcun riconoscimento da parte delle amministrazioni comunali per le quali gli ufficiali di stato civile operano, né da parte del legislatore che aggiungendo nuove funzioni, non si è minimamente preoccupato di prevedere una fase

di formazione né un riconoscimento delle nuove responsabilità e del carico di lavoro, fidando sulla professionalità e senso di responsabilità degli operatori.

PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA