ELETTORALE - Legge elettorale, oggi il voto di fiducia

Oggi in aula alla Camera il voto sulla questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione senza emendamenti e articoli aggiuntivi degli articoli 1, 2 e 3 del testo unificato delle proposte di legge: Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (C. 2352​ e abb.), nel testo della Commissione, comprensivo dell’errata corrige, a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.