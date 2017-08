Questo articolo è stato letto 128 volte

ELETTORALE - Le revisioni dinamiche straordinarie

Le revisioni dinamiche straordinarie vengono disposte per aggiornare il “corpo elettorale” nell’imminenza delle consultazioni popolari.

Nel corso di queste revisioni devono essere effettuate, di massima, le stesse operazioni che si eseguono con le dinamiche ordinarie, ma in tempi più ristretti e con modalità e procedure in parte differenziate a seconda del tipo di consultazione e in conformità delle istruzioni impartite, di volta in volta, dal Ministero dell’Interno.

