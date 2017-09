Questo articolo è stato letto 139 volte

ANAGRAFE - Le comunicazioni anagrafiche agli uffici della pubblica amministrazione

Le principali comunicazioni anagrafiche, che periodicamente l’ufficio di anagrafe trasmette agli altri uffici della pubblica amministrazione necessarie per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, sono di norma adempiute in modalità telematiche per il tramite del vigente sistema INASAIA o del sistema telematico e-INPS mentre in futuro la funzione sarà assicurata all’ANPR.

