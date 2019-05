Questo articolo è stato letto 49 volte

P.A.- PERSONALE - Lavoratore pubblico – Condanna per delitto di peculato – Lesione dell’affidamento – Violazione degli obblighi di correttezza e lealtà – Licenziamento senza preavviso – Legittimità La condanna anche solo per il delitto di peculato è di per sé sufficiente a giustificare il licenziamento senza preavviso

Per continuare a leggere i contenuti di questa pagina è necessario essere abbonati Non sei abbonato o ti è scaduto l'abbonamento?