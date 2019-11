Questo articolo è stato letto 286 volte

Ricerca



ANAGRAFE- P.A. - L’attività di sportello: la carta d’identità agli stranieri Regole pratiche e consigli

La carta di identità si rilascia alle persone residenti o dimoranti nel Comune (purché iscritte in anagrafe). Il Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza non fa alcuna distinzione tra italiani e stranieri, quindi il requisito necessario e sufficiente per il rilascio del documento è la corretta identificazione del cittadino, essendo la cittadinanza elemento irrilevante.



>> CONTINUA A LEGGERE

• VAI ALLO SPECIALE

© RIPRODUZIONE RISERVATA