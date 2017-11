Questo articolo è stato letto 234 volte

STATO CIVILE - La trascrizione dei matrimoni omosessuali avvenuti all’estero

A seguito dell’entrata in vigore della disciplina delle unioni civili, i cittadini italiani che hanno contratto matrimonio all’estero in quegli Stati dove è consentito vorranno sicuramente chiedere la trascrizione ed il riconoscimento dell’efficacia del loro rapporto coniugale: ovviamente, non essendo previsto il matrimonio nel nostro ordinamento, chiederanno che venga riconosciuto almeno come unione civile.

>> Continua a leggere l’articolo

PER APPROFONDIRE

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO