STATO CIVILE - Registro provvisorio unioni civili La Prefettura di Avellino detta ai Comuni le direttive in merito al registro

La Prefettura di Avellino con circolare del 19 gennaio 2017 indica le linee da seguire in merito all’adozione del registro provvisorio delle unioni civili 2017 ed invita i Comuni a “soprassedere alla richiesta del registro provvisorio delle unioni civili per l’anno in corso, a meno che, nelle more della pubblicazione sulla G.U. dei succitati decreti attuativi e della loro successiva entrata in vigore, non sia avanzata all’ufficiale di stato civile espressa richiesta di costituzione di unione civile ex articolo 1 e segg. della legge n. 76/2016″.