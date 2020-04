Questo articolo è stato letto 238 volte

ANAGRAFE - LA GESTIONE DELLO SPORTELLO ANAGRAFE DURANTE L’EMERGENZA DA COVID-19 Lunedì 27 aprile 2020, ore 15.00/16.00 - CORSO ONLINE IN DIRETTA – PARTECIPAZIONE GRATUITA

La gestione dello sportello anagrafe durante l’emergenza da Covid-19

La normativa emanata per fronteggiare l’emergenza epidemiologica ha imposto da un lato una serie di misure restrittive alla libertà di circolazione dei cittadini e dall’altro lato ha indicato una diversa modalità di svolgimento del lavoro dei dipendenti pubblici, privilegiando il lavoro agile in remoto e limitando la presenza fisica degli operatori alle sole attività ritenute indifferibili. Tutto ciò ha determinato la necessità di riorganizzare i servizi erogati dagli operatori preposti agli sportelli dell’anagrafe. Il webinar si propone di indicare le soluzioni organizzative più corrette per erogare i servizi al pubblico durante la fase emergenziale, cercando anche di porre in luce eventuali accorgimenti che possano essere utili anche in previsione del ritorno alla normalità.

PROGRAMMA

– Breve ricognizione dei provvedimenti normativi adottati e delle circolari emanate.

– Come riorganizzare lo sportello dell’anagrafe: attività indifferibili e attività di sportello gestibili in remoto.

– Il rilascio della carta d’identità: quando può essere differito?

– La certificazione anagrafica: come affrontare le richieste provenienti dai cittadini.

– Le richieste di informazioni su domicilio, ospitalità, residenza temporanea: come districarsi?

– Il ricevimento delle pratiche di residenza e la sospensione dei termini procedimentali.

DOCENTE

William Damiani: Istruttore Direttivo presso il Comune di Riccione, esperto in materia di Anagrafe e Diritto amministrativo

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE

Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).

Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula virtuale.

